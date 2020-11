L'INIZIATIVA

PADOVA Grafica Veneta dona a palazzo Moroni 40.000 mascherine per i più indigenti. Fabio Franceschi, patron di Grafica Veneta - l'azienda tipografica di Trebaseleghe da anni ai vertici europei del settore - ha regalato al Comune di Padova 40.000 mascherine chirurgiche da mettere a disposizione per le situazioni di maggiore necessità in città. Il gabinetto del sindaco, in collaborazione con il settore Sicurezza e Prevenzione ha già stoccato la donazione nel magazzino utilizzato dall'avvio dell'emergenza e ora provvederà a distribuire i dispositivi di protezione dove potranno essere più utili e alle strutture che ne faranno richiesta. Nello specifico, le mascherine arriveranno nei luoghi di accoglienza dei più fragili, nelle Rsa, alle Cucine economiche popolari e a tutte le strutture della chiesa che non hanno mai smesso di assistere nell'emergenza i più deboli. Nell'operazione saranno coinvolti il Centro servizi per il volontariato e la rete di volontari che si stanno coordinando con le consulte di quartiere.

«Fabio Franceschi è un amico di Padova che ci è sempre stato vicino fin dalle fasi più critiche della pandemia, lo ringrazio di cuore di questo nuovo pensiero che s' inserisce in quello spirito di unità e di squadra che ha coinvolto moltissimi soggetti diversi e che ha fatto la differenza in questi mesi così duri ha commentato il sindaco Sergio Giordani - istituzioni, mondo del volontariato e mondo dell'imprenditoria continuano a darsi da fare e a garantire quella compattezza generosa che, unita all'impegno di tutti i cittadini, è un valore prezioso in una comunità che non si è mai divisa e vuole uscire da questa emergenza senza dimenticare che il primo aiuto dobbiamo rivolgerlo ai più deboli».

Il Covid-19 non registra battute d'arresto e, così, il mondo del volontariato torna a mobilitarsi con 60 associazioni. É scattata nei giorni scorsi, infatti, la Fase 2 di Per Padova noi ci siamo, il progetto che coinvolge Comune, Csv provinciale e diocesi e che prevede la mobilitazione di centinaia di volontari che, fino a che ce ne sarà bisogno, distribuiranno spese a domicilio, cercheranno di alleviare la solitudine degli anziani e andranno incontro alle famiglie in difficoltà a causa della pandemia. Lunedì scorso è iniziato un confronto più serrato con quelle realtà che si sono rese disponibili, insieme a comitati e parrocchie. A oggi le associazioni che hanno confermato la disponibilità sono 60. Intanto si sta attivando un percorso formativo on line per volontari civici sui temi della relazione di aiuto. Questo permetterà di creare un gruppo di volontari di comunità con delle competenze di base comuni.

