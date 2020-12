L'ALLARME

PADOVA «Dev'essere stata un'esperienza terribile» commenta all'indomani della rapina una vicina di casa a cui la vittima ha raccontato quei brutti momenti. «Ieri sera (venerdì, ndr) non ho visto né sentito niente ma nei giorni scorsi avevo notato un ragazzo alto che si aggirava qua attorno racconta la donna fumando una sigaretta davanti al cancelletto di casa . Erano le sette e mezza di sera e lui era per strada con il cellulare in mano. Ho avuto anche l'impressione che stesse fotografando le case, ma non ne sono sicura. L'ho rivisto anche qualche giorno dopo, sulla pista ciclabile ma tra cappuccio e mascherina non saprei dire che faccia ha. Però non mi ispirava nessuna fiducia».

A ripensarci oggi la signora teme che quella presenza sospetta possa essere collegata alla rapina. «I ne tende» aggiunge in dialetto la donna, che abita giusto qualche civico più in là della villetta rosa circondata da ulivi, teatro del brutto episodio. Sul cancello del civico 11 campeggia un cartello pensato per tenere alla larga i malintenzionati: «Allarme controllato con registrazione di immagini». «Non oltrepassare questo limite» si legge subito sotto, accanto a un piccolo segnale di divieto d'accesso.

Peccato che venerdì sera né questo avvertimento, né la presenza del cane, siano bastati a dissuadere la banda di rapinatori, decisi ad attuare il loro piano criminale. «Ci stiamo già attrezzando per aumentare la sorveglianza» assicura Giampaolo Rinaldo, marito della vittima. «Purtroppo i ne tende osserva sconsolata la vicina sempre in dialetto va ben telecamere e allarmi ma se i voe i vien dentro istesso». A Baone c'è poco da stare tranquilli, soprattutto negli ultimi mesi, in cui di furti nelle abitazioni ce ne sono stati parecchi. «L'ultimo domenica mattina verso le 11 racconta la donna . Altri due o tre casi erano successi due settimane fa».

Riavvolgendo il nastro, l'episodio più eclatante risale alla mattina del 30 ottobre: in 9 minuti una banda di malviventi aveva fatto razzia in tre abitazioni di Valle San Giorgio, frazione di Baone. Il raid era stato ripreso dalle telecamere di un'abitazione. Uno dei residenti aveva visto in diretta via app i 5 ladri entrati in azione in via Tormene. Corpulenti, travisati e armati di piede di porco, erano scesi da una station wagon, avevano scavalcato il cancello con agilità per poi oscurare l'occhio elettronico. Come è successo in molti altri casi, in cui i malviventi hanno approfittando dell'assenza dei padroni di casa. Un copione del tutto diverso rispetto a quello andato in scena venerdì, tanto che secondo gli inquirenti la regia non sarebbe la stessa, ma saranno le indagini a fare chiarezza. «La situazione è pesante: i furti continuano e siamo preoccupati ammette il sindaco Francesco Corso . Sappiamo comunque che i carabinieri stanno lavorando e abbiamo fiducia che questi delinquenti vengano fermati». Il paese è già provvisto di telecamere, ma per scongiurare altri brutti episodi l'amministrazione ha in programma per il 2021 di implementare la videosorveglianza».

«Progetteremo l'intervento insieme alle forze dell'ordine individuando i punti strategici in cui posizionare le telecamere, che faranno sia da deterrente rispetto all'azione di eventuali malintenzionati, sia da supporto alle indagini».

M.E.P.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA