Pusher latitante da 10 anni scoperto a Teramo: in cella

L'ARRESTOPADOVA È finita la fuga del pusher cinese di droghe sintetiche, latitante da 10 anni. L'altro giorno la Squadra mobile ha portato in carcere Chen Rongzheng, 39 anni, che era stato condannato a 7 anni sper spaccio e detenzione di stupefacenti in concorso, rintracciato in provincia di Teramo. Le attività investigative che hanno portato al fermo erano iniziate nel 2008: l'uomo era stato indagato insieme alla compagna, sua concittadina e oggi 33enne.I due orientali erano domiciliati nel capoluogo euganeo in via Pietro Selvatico, ma...