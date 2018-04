Pusher ingoia la cocaina: overdose in questura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SPACCIOPADOVA Aveva già assunto molta cocaina e, in preda al panico, quando ha visto arrivare la polizia, ha ingoiato altri due grammi di sostanza per evitare di essere scoperto. Così è finito in overdose mentre era in questura per l'identificazione. Ha iniziato a sudare e, in preda allo stato confusionale, ha anche aggredito i poliziotti e i sanitari del Suem. Così è stato sedato e assicurato alla barella fino all'arrivo in pronto soccorso dov'è stato subito trasferito in rianimazione. Piuttosto che rischiare l'arresto, il protagonista...