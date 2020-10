(S.D.S.) Nell'ampio giro di spaccio imbastito e portato avanti per oltre un anno dal trevigiano Massimo Favaro, un 51enne di Campodarsego, B.S., aveva un ruolo fondamentale. Era infatti stato assoldato come autista personale dal 44enne di Resana (Treviso), che accompagnava in gran parte delle consegne tra il territorio della Castellana e quello dell'Alta Padovana. I due, già sorpresi in flagranza proprio durante una cessione lo scorso 11 luglio in centro storico a Castelfranco, all'alba di ieri sono stati arrestati dai carabinieri (per il padovano obbligo di firma) su disposizione del tribunale di Treviso. Quando i militari si sono presentati alla sua porta per ammanettarlo e notificargli l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip, nella sua abitazione hanno recuperato e sequestrato due dosi di eroina (0,6 grammi) e una di cocaina (0,2 grammi). Queste erano le sostanze che la coppia spacciava a decine di clienti, fornendo loro maxi dosi da un grammo l'una al costo di cento euro. Le indagini, basate su molteplici appostamenti e servizi di osservazione, hanno dimostrato come Favaro, mente del sodalizio criminale, dall'estate 2019 all'agosto scorso si sia sempre servito del 51enne per organizzare le cessioni illecite, essendo privo della patente e di un'automobile per spostarsi. Ampia la rete di clienti abituali che il 44enne trevigiano aveva costruito nel tempo, sulla quale sono ancora in corso ulteriori accertamenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA