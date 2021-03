Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ANALISIPADOVA «Con tutta questa incertezza sul vaccino AstraZeneca, il 20% di defezioni tra il personale scolastico era un dato atteso. La paura purtroppo ha vinto e ora bisogna combatterla con l'informazione. Dispiace, ma rimane il fatto che la stragrande maggioranza della popolazione vede il vaccino come prioritario e urgente per la messa in sicurezza del Paese». A dirlo è il rettore dell'Università di Padova, Rosario Rizzuto, durante...