IL PARADOSSO

VILLA DEL CONTE Dalla ribalta nazionale e internazionale per aver istituito un apposito assessorato alla solitudine per stare a fianco delle persone fragili, all'isolamento fisico da 23 giorni perché positiva al Covid.

La storia della malattia di Graziella Vigri, assessora alla solitudine nel comune di Villa del Conte, è una lezione di vita per certi aspetti paradossale.

«Questa lunga e interminabile quarantena per me è un supplizio - ammette l'ex presidente della pro loco comitense -: essendo abituata a stare con la gente e ad occuparmi di loro, questa situazione mi fa maggiormente capire quanto importante è avere delle persone che si occupino di te quando stai male. Io stessa, seppure le mie condizioni siano buone, ho bisogno di qualcuno che vada a prendermi i medicinali. Ma la cosa più pesanteda sopportare e con la quale è difficile convivere aggiunge l'assessora - è quel senso di inadeguatezza e giudizio che ha la gente comune nei confronti dei malati Covid. Qualcuno pensa che siamo degli appestati e questa cosa, subdola, ti deprime ancora di più».

GIORNI DI CALVARIO

Sono giorni di calvario per Graziella: da più di tre settimane, dal giorno del primo tampone, è risultata sempre positiva al virus. Ora, mentre attende il giorno del suo compleanno, che sarà domani 12 dicembre, è in attesa anche dell'esito del terzo test, già eseguito un paio di giorni fa. La vita quotidiana in famiglia è difficile: solo da poco il marito e il figlio si sono negativizzati. Per settimane il nucleo familiare viveva sotto lo stesso tetto ma in stanze diverse.

«Sono comunque serena e con molta energia - rassicura Graziella Vigri - .Sto decisamente molto meglio e sono prontissima per tornare al servizio della nostra gente».

LAVORA COL TELEFONO

Solidale con l'assessore alla solitudine è la sindaca comitense Antonella Argenti: «Non è difficile pensare che una donna così attiva in paese e nei suoi incarichi abbia sofferto più per l'isolamento e l'interruzione delle sue numerose e quotidiane relazioni, che per la malattia che, a suo dire, le ha un poco massacrato le ossa ma è passata - afferma la prima cittadina di Villa del Conte -. Appena ho sentito Graziella in preda alla paura per il virus contratto, ho fatto con lei quello che ogni persona amerebbe ricevere in certi momenti, cioè le ho dato incoraggiamento e aiuto, che poi è quello che fa l'assessora Vigri da almeno 18 mesi con tutti i nostri cittadini più fragili. Abbiamo riprogrammato le attività e a lei ho delegato tutto quello che poteva essere risolto al telefono».

Ora le amministratrici sono tutte orientate a lasciarsi alle spalle il Covid e a preparare al meglio le iniziative natalizie in paese.

«L'iniziale sconforto della prima fase della malattia - assicurano - si è già trasformato in entusiasmo per fare ancora di più per i nostri concittadini, soprattutto per chi vive in solitudine questo drammatico tempo di coronavirus».

Luca Marin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

