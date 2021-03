PUNTO VACCINI

PADOVA Ieri sessione in Fiera dedicata ai richiami degli ottantenni con il vaccino Pfizer. La campagna vaccinale prosegue a pieno ritmo nel più grande polo padovano, nonostante la sospensione della somministrazione di AstraZeneca e le incognite sulle forniture. Ieri hanno ricevuto la seconda dose di vaccino circa 1.200 anziani, appartenenti alle classi 1941, 1940 e 1939. Con dieci linee vaccinali attive su 18, la Fiera ieri ha inaugurato l'attività di somministrazione sette giorni su sette. L'obiettivo dell'Ulss 6 Euganea è di arrivare a pieno regime a 9mila dosi al giorno su tutto il territorio padovano.

I CONVOCATI

«Sono tutti volenterosi di completare il ciclo vaccinale spiega la dottoressa Martina Bertinazzi, medico vaccinatore -. C'è chi fa qualche domanda su AstraZeneca, ma di fatto tutti gli invitati devono ricevere Pfizer quindi non registriamo defezioni. Si prosegue con il solito trend d'adesione».

Tra circa 15 giorni i 1.200 anziani saranno a tutti gli effetti immunizzati dal virus e potranno iniziare a vivere le loro giornate con maggiore serenità. «Sono contenta di aver ricevuto la seconda dose perché adesso potrò finalmente rivedere i miei amati otto nipoti racconta Luisa Menon, 80 anni, residente a Mortise - Non incontro i miei familiari da Natale, è stato un periodo molto difficile, ho potuto solo sentirli al telefono. Con la pandemia la mia vita è cambiata completamente. Ad esempio, prima andavo a giocare a carte con i miei amici almeno due volte a settimana e adesso mi limito a farlo con mio marito, a casa. Lui ha 83 anni e sta aspettando l'invito per la vaccinazione. L'organizzazione in Fiera è ottima, sono tutti molto disponibili».

LE TESTIMONIANZE

Il vaccino rappresenta un'importante via d'uscita anche per Giancarlo Maschio, 80 anni. «Non sono spaventato dalla vaccinazione ammette Soffro di tante patologie gravi, non sarà questa iniezione a peggiorare la situazione. Anzi, sono sicuro che mi proteggerà. Adesso cercherò di fare qualche passeggiata in più all'aperto, mi farebbe bene fare un po' di movimento, anche perché finora sono rimasto chiuso in casa».

I NATI NEL 1938

Questa settimana oltre ai richiami, vengono vaccinati i nati nel 1938. E' in programma anche la vaccinazione dei farmacisti e dei veterinari. Le coorti 1930,1931,1932 e 1937 invece inizieranno lunedì prossimo. In questi giorni prosegue anche la chiamata degli ultranovantenni da parte dei Comuni di residenza. Nel Padovano sono circa 8.650 i cittadini con più di novant'anni, ma esclusi quelli già vaccinati nelle case di riposo e chi abita in città, rimangono 3.080 anziani da convocare nel resto della provincia. I super anziani quindi non riceveranno le lettere di convocazione dall'Ulss, ma saranno contattati singolarmente dalla propria amministrazione comunale. A Borgo Veneto, ad esempio, ci hanno pensato i volontari della Protezione Civile consegnando le buste casa per casa.

IL BOLLETTINO

Continua la risalita della curva del contagio in provincia di Padova. Gli ultimi dati del bollettino di Azienda Zero mostrano 322 nuovi casi e sette vittime del Covid-19 tra domenica e lunedì. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria ad oggi hanno contratto l'infezione 67.255 padovani e sono decedute 1.483 persone. Attualmente i positivi al tampone sono 8.807. Salgono i ricoveri ospedalieri. I pazienti assistiti nei reparti Covid sono 365, dieci in più nel giro di 24 ore. Di questi, 54 si trovano in terapia intensiva. Altri 29 sono in carico agli ospedali di comunità, se ne contano due in meno rispetto la precedente rilevazione.

Elisa Fais

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA