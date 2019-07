Pulizia del quartiere con passeggiata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AMBIENTEPADOVA All'Arcella la giornata di oggi sarà all'insegna della pulizia e della cura della città. Alle 18.30 è prevista una passeggiata di Clean up di comunità nelle vie del quartiere, accompagnata da una performance musicale dal vivo de La Premiata Agenzia Sviaggi. Il ritrovo è previsto alla sede della cooperativa sociale il Sestante, in via Stefano dall'Arzere 18/A, con aperitivo finale al fFestival Arcella bella al Parco Milkovich.AcegasApsAmga aderisce all'iniziativa fornendo ai volontari materiali e attrezzature utili alla...