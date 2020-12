Un migliaio di pazienti presi in cura nell'arco di un anno, una pressione che si fa sempre più forte e adesso pure un ambulatorio per dare supporto a medici, infermieri e operatori sociosanitari sfibrati e stravolti dalla lotta in prima linea. Non sono solo i reparti Covid ad aumentare il proprio carico di lavoro. Anche la Psichiatria, ad esempio, vede un aumento crescente di richieste d'aiuto da parte di pazienti di tutte le età ma anche da parte del personale interno. È questa la grande novità portata in dote dall'emergenza.

A testimoniare una situazione tutt'altro che facile è la dottoressa Angela Favaro, direttrice dell'unità di Psichiatria dell'Azienda ospedaliera di Padova.

«Il nostro lavoro è cambiato - spiega - Durante la fase acuta di marzo avevamo assistito ad un lieve calo perché la gente aveva più paura a venire in pronto soccorso. Subito dopo, nella fase finale del lockdown, abbiamo invece registrato un aumento di lavoro ma con notevoli cambiamenti. Sono emerse nuove situazioni di difficoltà perché l'isolamento ha fatto venire a galla disturbi latenti. Penso sopratutto al nostro ambulatorio dedicato ai disturbi alimentari, dove si sono presentate diverse giovani che non avevano mai raccontato prima i propri problemi. Ora le richieste d'aiuto da parte dei giovani stanno aumentando, anche e soprattutto con diversi casi di depressione».

E poi c'è appunto un nuovo ambulatorio rivolto proprio al personale che sta battagliando con la pandemia: «È rivolto al nostro personale e si sono già rivolte alcune decine di colleghi. La riorganizzazione del lavoro e la lotta al Covid ha avuto un inevitabile impatto traumatico. Quello di medici, infermieri e oss in prima linea è un lavoro molto stressante, anche per quanto riguarda il delicatissimo rapporto, spesso a distanza, con i familiari delle persone prese in cura».

