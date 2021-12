LA POLEMICA

PADOVA Monta il malessere attorno al listone delle provinciali. È di sabato scorso la polemica sulle elezioni - in programma per sabato prossimo - del capogruppo di Area civica Antonio Foresta che ha denunciato come questa consultazione altro non sarebbe che il frutto della guerra interna tra i partiti e che, in tutti i casi, queste elezioni altro non farebbero che penalizzare Padova che, da sola, rappresenta quasi il 25% di tutti i residenti del territorio provinciale. A gettare benzina sul fuoco ha provveduto il consigliere della lista Giordani Luigi Tarzia. «Foresta ha ragione ha esordito Tarzia si tratta di elezioni che penalizzano la città e oltremodo l'impegno, la passione e le competenze dimostrate in questi 4 anni di mandato dai civici che, a quanto pare, servivano solo per fare i banchetti, a raccogliere voti, a essere ligi al dovere di sostenere sempre la maggioranza e a garantire il numero legale in consiglio comunale. Poi però la rappresentanza spetta sempre agli altri».

«A palazzo Moroni siamo 14 civici eletti e neanche uno di noi sarà presente in Provincia e più di qualche riflessione si dovrà pur fare ha rincarato la dose - la circostanza che si sia lavorato per fare una lista unica con le forze di centrodestra e si sia costruito un accordo sostanzialmente con i leghisti, la dice lunga su come di predichi bene ma si razzoli male. Alla luce di tutto questo, non sono più accettabili le critiche nei confronti di chi, su alcuni temi, può avere delle posizioni non distanti dalla Lega. La parte più a sinistra della nostra alleanza ha fatto dunque bene a starsene alla larga da questa consultazione». E qui il riferimento a Coalizione civica è più che chiaro.

Alberto Rodighiero

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA