«Proviamo maggior senso di libertà, finalmente potremo passeggiare»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL GIORNO DOPOBAGNOLI «La cosa che noto di più è il silenzio, abitando lungo la ciclabile che da San Siro porta ad Agna; questa è la cosa che appare facendo un raffronto tra oggi e qualche mese fa». Marina, simpatica imprenditrice agricola che vive a poche centinaia di metri dall'ex base aerea trasformata in centro di prima accoglienza, non ha difficoltà ad esternare i suoi sentimenti nella prima domenica senza hub. «Qui soprattutto il venerdì c'era un via vai di richiedenti asilo che si recavano per la preghiera alla moschea, ma anche...