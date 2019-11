Prove d'assaggio con i bimbi bendati, ecco come si scoprono i sapori genuini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IN PRATOPADOVA Sono centinaia i bambini che, durante lo scorso fine settimana, hanno animato lo spazio didattico organizzato da Coldiretti in Prato della Valle per Sapori d'Autunno. Schierate per l'occasione tutte le bancarelle dei produttori di Campagna amica, che hanno dato vita a un mercato di bontà per tutti i visitatori. Degustazioni guidate e showcooking con gli agrichef hanno coinvolto intere famiglie nella preparazione di ricette tradizionali della cultura contadina. Il picco dell'entusiasmo si è registrato per le prove d'assaggio...