Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INIZIATIVAPADOVA Un incontro ricco di suggestioni, lo ha definito il vescovo Claudio Cipolla. Che si è concluso con una promessa: continuerà l'impegno per aiutare chi soffre, chi è messo in ginocchio dalle calamità, o semplicemente è solo. Il gruppo provinciale della Protezione civile, infatti, ieri ha festeggiato la ricorrenza del patrono San Pio da Pietralcina, con un incontro al centro operativo di via Cave (nei mesi dell'emergenza...