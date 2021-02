IN PROVINCIA

MONSELICE Tutto è pronto anche in provincia per la somministrazione dei primi vaccini alla popolazione. Si comincerà lunedì pomeriggio a Monselice, nei locali dell'ex ospedale che un tempo erano dedicati alla dialisi e che oggi sono stati puliti, sistemati e adibiti a punto vaccinale. «Stiamo attendendo la lista delle persone convocate di giorno in giorno. fa sapere il sindaco di Monselice Giorgia Bedin Se tra queste c'è qualcuno che risulta in carico ai Servizi Sociali e che ha difficoltà di spostamento, siamo pronti a contattarlo per occuparci del trasporto». Si continuerà poi martedì a Este, in alcune aule del Chiostro degli Zoccoli messe a disposizione dal Comune, dove saranno vaccinati i primi cento ottantenni. «Questi spazi ben si prestano spiega il sindaco di Este Roberta Gallana Abbiamo dotato i locali di tutto il necessario, compreso il frigorifero indispensabile per la catena del freddo. I nostri Alpini si sono detti disponibili a occuparsi del trasporto delle persone in difficoltà».

A Cittadella le vaccinazioni si svolgeranno per tutta la giornata di lunedì e mercoledì, nel Palasport della Provincia utilizzato in convenzione dal Comune. «La struttura è in ordine - spiega il sindaco Luca Pierobon - Non potrà essere utilizzata come avviene di norma, dagli studenti del liceo Caro e dai calciatori, come concordato con la dirigente Antonella Bianchini e con l'AS Cittadella. Si presta perfettamente anche a questo tipo di servizio. Ci saranno i volontari della Protezione civile ed poi all'interno quelli della Croce rossa per la misurazione della temperatura, l'accompagnamento e con un'ambulanza per la massima sicurezza». Di proprietà del Comune il palasport di Loreggia, centro vaccinale per l'area del Camposampierese per tutto martedì e giovedì mattina. Il sindaco Fabio Bui: «L'edificio è nuovo, non c'è bisogno di nessun lavoro particolare. Sono stati migliorati solo gli accessi di qualche ingresso. Abbiamo poi implementato la cablatura, investimento che rimarrà. Ci sarà una squadra della Protezione civile e poi la Croce rossa. E' una grande opportunità per il territorio. Noi e Azienda sanitaria siamo prontissimi, attendiamo che ci diano quanti più vaccini possibile».

Proseguono secondo i programmi i preparativi anche al Palajunior Borgo Rossi, di via Bernardo da Piove e non in via Petrarca, come erroneamente indicato nelle lettere recapitate ai nati del 1941 che dovranno essere sottoposti a vaccinazione per primi a partire da mercoledì 17 febbraio. Ormai è quasi tutto pronto nella struttura scelta per le vaccinazioni della Saccisica. «Il Centro Vaccini nelle prime tre settimane sarà operativo solo nella giornata di mercoledì, pertanto al momento non abbiamo necessità di presidiare gli ambienti con la Protezione Civile - precisa il sindaco Davide Gianella - Andando avanti, man mano che la platea si amplierà, abbiamo già la disponibilità non solo dei volontari della nostra Protezione Civile, ma anche del locale gruppo Alpini, ma anche degli Scout dell' Agesci Piove 1, Piove 2 e di quelli del gruppo di Brugine». Si parte.

(Hanno collaborato Nicola Benvenuti, Camilla Bovo e Michelangelo Cecchetto))

