PADOVA Ore 18, il flash mob è servito. Ieri pomeriggio, dopo l'ora di chiusura al pubblico per i bar, i vertici dell'Ascom Confcommercio di Padova al gran completo con il presidente Patrizio Bertin, i vicepresidenti Franco Pasqualetti, Silvia Dell'Uomo ed Ilario Sattin, più il direttore generale Otello Vendramin, sono andati venti minuti dopo le 18 all'autogrill di Limenella, lungo l'A4. Dopo aver inscenato un breve flash mob diffuso in diretta Facebook davanti all'ingresso principale della struttura, sono entrati all'autogrill di Limenella e hanno preso un caffè al banco. «Vi sembra giusto che qui si possa consumare e anche mangiare - ha chiesto il Presidente Patrizio Bertin - e in tutti gli altri bar e ristoranti questo non si possa fare?».

Un divieto per certi versi incomprensibile, a giudizio del presidente dell'Ascom Confcommercio di Padova, che non ha mancato di ricordare come, nella stessa situazione di quasi impossibilità di lavorare, ci siano i teatri, le palestre, gli operatori dello spettacolo, gli ambulanti e via di questo passo. «Perchè dunque queste diversità?», chiede Bertin, che ha concluso il suo intervento ribadendo che il settore del commercio, del turismo e dei servizi attende «una risposta».

Intanto alle due di stanotte, come già annunciato, dal capolinea nord del tram di Pontevigodarzere un pullman con 40 tra ristoratori, baristi, titolari di piscine, palestre, e titolari di partite Iva, appartenenti a categorie diverse, è partito alla volta di Roma. Accogliendo l'invito alla mobilitazione spontanea #iovengoconte lanciato ormai un mese fa da Stefano Zampieri, titolare del wine bar Al Vigorantino di Vigodarzere, i manifestanti hanno viaggiato tutta la notte per arrivare nella capitale. Con Zampieri ci sono anche i colleghi baristi Federico Contin e il titolare del Dakota Pub, Manrico Sartori, che già qualche giorno fa è sceso a Roma per protesta; a loro si sono uniti Ivano Zanetti, presidente dell'associazione nazionale ambulanti, e il segretario nazionale Rosato Marrigo. Mobilitazione che trova l'appoggio anche dal sindaco di Vigodarzere, e deputato, Adolfo Zordan, presente all'incontro di ieri. Tutti uniti e pronti per chiedere interventi urgenti per il 2021 e altri in programma per l'anno prossimo.

«La mobilitazione ha lo scopo di far capire che siamo in tanti, e che siamo tutti d'accordo su tre punti essenziali per la sopravvivenza delle nostre attività - ha spiegato Zampieri - primo fra tutti poter tornare a lavorare. Non si può più contare sui ristori, che purtroppo non sono mai arrivati, e dobbiamo poter riprendere a lavorare. Per questo ci deve essere concesso di non pagare le tasse per i prossimi due anni, altrimenti non ci riprendiamo più e saremo costretti a chiudere definitivamente. Per questa ragione chiediamo infatti una liquidità immediata, crediti d'imposta per i prossimi due anni e una regolamentazione delle nuove aperture».

Lorena Levorato

