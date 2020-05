PROTESTA

PADOVA Malattia, maternità, reddito: tutele delle quali fino a oggi mai hanno potuto godere. È quanto hanno ribadito ieri i lavoratori dello spettacolo ed i rappresentanti di Adl Cobas, in un incontro a Palazzo della Ragione in vista della manifestazione regionale in programma domani a Venezia. A offrire il proprio supporto ai lavoratori l'assessore alla Cultura Andrea Colasio che ha sottolineato come sia sacrosanto che questi lavoratori ottengano le tutele che finora mai hanno avuto perché la loro importanza è pari a quella degli artisti che si esibiscono. Il coordinamento Maestranze dello Spettacolo Veneto raccoglie infatti un'ampia gamma di professionalità: dai tecnici del suono a quelli delle luci, dai musicisti ai cantanti a coloro che si occupano di montare i palchi solo per fare alcuni esempi. «In questi mesi abbiamo deciso di organizzarci dando vita sul web ad un percorso nazionale che si concretizzerà sabato (domani, dr)in 14 piazze di capoluoghi di regione italiane. In questo settore mancano tutte le tutele. Il nostro è un settore non tutelato anche dal punto di vista delle normative - ha spiegato Rolando Luterotti -. Noi non percepiamo un euro dal 23 di febbraio, non sono arrivati i 600 euro alla stragrande maggioranza. Il comparto ha 7 contratti nazionali inadeguati che non trattano la forma intermittente del nostro settore, cioè non continuativa, che è la principale in quanto non abbiamo dei tempi scanditi come in una fabbrica o un ufficio». Una situazione che si è ulteriormente aggravata con il blocco totale degli spettacoli a causa dell'emergenza sanitaria. I lavoratori dello spettacolo sono suddivisi infatti in una cinquantina di categorie contrattuali e la quasi totalità non prevede cassa integrazione nè altri ammortizzatori sociali, sul territorio nazionale si contano circa un milione e mezzo di addetti ed in città circa 3000. Tra le richieste principali che saranno rinnovate a Venezia l'apertura di un tavolo emergenziale cui partecipi la Regione perché servono ammortizzatori sociali che permettano di vivere, come è stato precisato fino alla ripresa del lavoro. In caso contrario saranno costretti a cambiare lavoro. I lavoratori si rivolgono anche al Governo attuale che come i precedenti dal 2009 ha eseguito solo tagli alla cultura. Si chiede la rivisitazione del contratto nazionale in modo che tenga conto di tutte le specificità ed un reddito minimo considerato che si tratta di un lavoro spesso stagionale. In tema di diritti e tutela poi ad esempio non c'è maternità nè malattia. Infine vogliono lanciare una grande assemblea regionale dal vivo. «Come sindacato sosteniamo le lotte di questi lavoratori. Si deve intervenire subito sulla questione ammortizzatori sociali, ad esempio la cassa integrazione in deroga gestita dalla Regione che spettava anche ai lavoratori dello spettacolo per una serie di interpretazioni di circolari non è arrivata - chiude Luca Dall'Agnol, Adl Cobas - . I lavoratori si sono sentiti invece dire dalle cooperative delle quali la maggioranza fa parte di chiedere i 600 euro che poi non sono arrivati. Si è solo creata una grande confusione tutta a danno dei lavoratori».

