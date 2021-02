Centonovanta volontari della Croce Rossa di Padova, tra cui 60 soccorritori, daranno il loro contributo allo svolgimento della campagna vaccinale. E ora si offrono anche per risolvere il problema dei pazienti e degli anziani allettati, che quindi non possono essere trasportati nei punti vaccinali. «Se l'Ulss 6 lo riterrà, potremmo mettere in campo altre risorse annuncia Giampietro Rupolo, presidente Cri Padova come ambulanze e team mobili per garantire la catena del freddo. Siamo a disposizione per portare il vaccino dai pazienti direttamente a domicilio. L'importante è dare una mano». La vaccinazione delle persone impossibilitate a muoversi è uno dei problemi che il sistema sanitario padovano sta cercando di affrontare. «Stiamo studiando il caso ha detto il direttore del Dipartimento di prevenzione, Ivana Simoncello - Se sono persone che, magari con i mezzi della Croce Rossa, riusciamo a portare in qualche punto vaccinale, li vaccineremo in questo modo. In questo momento non abbiamo mono-dosi di vaccino e questo è il problema più grosso». La settimana prossima i volontari saranno presenti anche nei centri vaccinali dell'Alta e del Piovese. «I nostri 863 volontari sono tutti stati vaccinati afferma il direttore sanitario Cri, Maria Laura Chiozza -. A seguito della richiesta dell'Ulss 6, abbiamo attivato una call interna e in quattro giorni ci siamo organizzati per partire. In sole 24 ore siamo riusciti a coprire i turni per due settimane, con 190 persone disponibili di cui 60 soccorritori. Se si lavora in squadra, le capacità logistiche vengono potenziate».

Elisa Fais

