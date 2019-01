Promossa l'Urbs Picta: unica canditata italiana

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL VERDETTOIl primo esame è superato. Sarà il ciclo affrescato del Trecento Padova Urbs Picta a rappresentare l'Italia nel 2020 per aspirare al titolo di Patrimonio mondiale dell'umanità. Cinque anni di lavoro, altrettanti enti coinvolti, cinquecento pagine di dossier, decine di incontri con cittadini, studenti, associazioni culturali e categorie economiche: il tutto per arrivare a ieri, quando la Commissione nazionale italiana per l'Unesco, riunita a Roma e presieduta da Franco Bernabè, ha detto sì alla proposta padovana. Un punto di...