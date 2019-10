Progetto per San Carlo: il Comune resiste in giudizio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DECISIONEPADOVA Il Comune resiste nuovamente in giudizio contro l'Immobiliare Valli. Dopo la sconfitta davanti al Tar lo scorso febbraio, infatti, l'impresa che avrebbe dovuto realizzare un'urbanizzazione a San Carlo ritorna alla carica e si appella al Consiglio di Stato. Ieri, quindi, l'assessore all'Avvocatura civica Diego Bonavina ha fatto approvare in giunta una delibera grazie alla quale l'amministrazione Giordani resisterà in giudizio contro la nuova azione legale. Come accaduto in occasione del ricorso al Tribunale amministrativo...