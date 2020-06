Riparte il progetto di promozione sociale rivolto alle realtà associative e alle scuole del territorio, firmato Alì. Saranno 22.000 gli euro ripartiti tra le 66 realtà associative in gara con i loro progetti di utilità sociale. A stabilire la ripartizione del contributo messo a disposizione dall'azienda veneta, sono stati i clienti dei supermercati Alì, che, vivendo il territorio e conoscendone le istanze, hanno espresso, ad ogni spesa, la loro preferenza. Il progetto, nato dalla volontà di tendere la mano a tutte quelle realtà associative impegnate a migliorare la vita del territorio, rispondendo ai più svariati bisogni sociali, riporta i clienti al centro, consentendo, in modo democratico di esprimere la loro voce. Nel padovano i punti vendita Alì coinvolti nell'iniziativa sono l'Alì di Casalserugo, l'Alì di Monselice, l'Alì di Rubano, l'Alì di Tencarola, l'Alì di Tombelle, l'Alì di Chiesanuova, nel padovano. «Il dialogo con le realtà associative del nostro territorio non si è mai interrotto, anche in questo periodo particolare, abbiamo continuato a progettare insieme. Oggi ripartiamo con il progetto di promozione sociale We Love People con ancora più entusiasmo di prima, sempre nel pieno rispetto delle disposizioni ministeriali, ad un metro di distanza, ma uniti dalla volontà di sostenere il territorio che ci ospita per contribuire a migliorare la vita» ha detto il vice presidente di Alì Spa »Gianni Canella.

© RIPRODUZIONE RISERVATA