Il Comune cerca 6 famiglie padovane disponibili ad accogliere un richiedente asilo. Anche a Padova sarà possibile, per chi lo desidera, accogliere in casa un rifugiato, uomo o donna, grazie al progetto europeo Embracin, di cui il Comune di Padova è capofila e che vede la partecipazione, come partner, di diverse amministrazioni locali e organizzazioni europee. La finalità principale del progetto è promuovere l'autonomia delle persone...