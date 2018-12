Professore in trappola sul fondale del lago

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA RICOSTRUZIONEPADOVA Sessantacinque metri in un minuto. Dal suo amato fondale alla superficie del lago di Garda, schizzando su come un missile incontrollabile. È morto così Enzo Giovanni Fontana, docente di elettrotecnica all'istituto Marconi di Padova, stroncato domenica mattina da un malore fatale durante un'immersione a Torri nel Benaco, nel Veronese. A raccontare la dinamica della tragedia è il padovano Leonardo Zillo, istruttore esperto di sub. A lui i carabinieri hanno chiesto di ispezionare accuratamente l'attrezzatura subacquea...