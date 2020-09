UNIVERSITÀ

PADOVA Oltre 3.500 candidati si sono presentati ieri mattina in Fiera a Padova per sostenere la prova d'accesso per Professioni sanitarie. Continuano i test d'ingresso universitari di questo settembre segnato dall'emergenza Coronavirus. La pandemia oltre a lasciare il segno sulle modalità di svolgimento delle prove, pare aver rafforzato l'inclinazione delle aspiranti matricole verso le facoltà di area medico-sanitaria. Giovedì scorso più di 3 mila ragazzi e ragazze hanno sostenuto il test per accedere alla facoltà di Medicina e Chirurgia. Una settimana fa altri ottocento si sono confrontati con quello per Veterinaria. Anche questa volta l'accesso è stato scaglionato nel corso della mattinata e suddiviso nei diversi punti d'ingresso ai padiglioni fieristici sulla base dell'iniziale del cognome dei candidati. I primi sono arrivati in via Tommaseo verso le nove, gli ultimi si sono seduti al banco alle undici e trenta. «E' andato tutto bene, c'è stato ancora più ordine rispetto i giorni scorsi - dichiara Daniela Mapelli, prorettore alla Didattica dell'università di Padova -. Gli studenti, perché probabilmente rassicurati, sono arrivati negli orari prestabiliti e in molti meno si sono presentati in Fiera con largo anticipo. Questo è l'ultimo test con un numero alto di iscritti, il tutto si concluderà il 16 settembre con Scienze della formazione primaria».

QUESITI

Il test, 60 quesiti in cento minuti, è iniziato alle dodici regolarmente. D'obbligo mascherina chirurgica, distanziamento sociale, igienizzazione delle mani all'ingresso e all'uscita del padiglione e autocertificazione sullo stato di salute. Per far funzionare tutto nel migliore dei modi l'ateneo patavino ha ingaggiato sei persone, tra personale tecnico e amministrativo, ogni cento candidati. All'esterno della Fiera non è mancato il sostegno dei volontari della Protezione Civile, oltre che il controllo degli agenti della polizia locale. Per il test sono stati occupati quattro padiglioni della fiera, dove sono stati posizionati migliaia di banchi monoposto a un metro di distanza l'uno dall'altro. Per le persone con disabilità sono stati predisposti ingressi veloci e cento tavoli tecnici nella galleria 78. È stata allestita anche un'area nursery. Su 4.040 iscritti al test di Professioni sanitarie, ieri se ne sono presentati 3.544 ovvero l'87,6%. Gli aspiranti infermieri si contendono 98 posti a Padova e 78 a Monselice. I candidati si giocano, sempre a Padova, 16 posti a ostetricia, 30 posti di dietistica, 27 a fisioterapia, 30 a logopedia, 15 a ortottica e assistenza oftalmologica, 40 per tecniche audioprotesiche, 18 per tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, 24 per tecniche di laboratorio biomedico, 15 di tecniche di neurofisiopatologia, 18 di tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia e 15 per terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva. Il test è diverso da ateneo ad ateneo poiché non è una prova ministeriale: il Miur stabilisce la struttura e gli argomenti della prova, mentre sono le università a decidere i quesiti. Le stesse università, inoltre, stabiliscono le date di pubblicazione della graduatoria (che è interna all'ateneo e non nazionale). Lo scorso anno le aspiranti matricole erano 3.824, quest'anno le domande pervenute all'ultimo aggiornamento hanno superato quota 4 mila. I dati sono in crescita e in linea con la tendenza nazionale che non può non far pensare alla grande rilevanza ricoperta negli scorsi mesi da chi è stato in prima linea nella lotta al Coronavirus. Oggi si terrà il test di Scienze dell'educazione e della formazione con 1.018 candidati previsti e il tutto si chiude il 16 settembre con un migliaio di candidati previsti per Scienze della formazione primaria.

Elisa Fais

© RIPRODUZIONE RISERVATA