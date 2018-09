Processo a foniatria, nuovi testimoni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRUFFAPADOVA Riprende questa mattina il processo alla dottoressa Donatella Croatto presidente del consiglio di amministrazione del centro medico di foniatria (Casa di cura Trieste) di via Bergamo. Il medico è alla sbarra con l'accusa di truffa aggravata ai danni del sistema sanitario regionale. Così come affermato dall'accusa rappresentata dal pubblico ministero Silvia Golin, Croatto è accusata di aver tratto in inganno la Regione Veneto ottenendo il rimborso di prestazioni socio sanitarie a costi doppi rispetto a quelli effettivamente...