LA TRAGEDIA

LOZZO ATESTINO Bruna Rizzieri, 92enne originaria di Rovigo, è la prima ospite della Residenza Le Rose, casa di riposo di Lozzo Atestino, a perdere la vita dopo aver contratto il covid. Ma è anche in assoluto la prima ospite ad essere risultata positiva al virus, dato che la struttura fino all'inizio del mese poteva vantarsi di essere una delle poche ad essere rimasta covid free dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

Bruna era stata ricoverata in ospedale all'incirca un mese fa per la necessità di essere sottoposta ad alcuni accertamenti relativamente ad alcune patologie pregresse. Una volta rientrata nella struttura, in via cautelativa, è stata isolata su decisione della direzione della Residenza Le Rose. Una precauzione rivelatasi fondamentale per evitare la diffusione del contagio tra gli altri ospiti della struttura, ad oggi circa 85. L'anziana, infatti, proprio durante quei primi giorni di isolamento, ha cominciato a manifestare i primi sintomi del covid ed è risultata positiva. Il 14 gennaio scorso i sintomi si sono aggravati e si è reso necessario il ricovero all'ospedale Madre Teresa di Calcutta, dove purtroppo è venuta a mancare.

IL CORDOGLIO

La notizia del suo decesso è stata ricevuta con cordoglio e dolore dalla direzione e dal personale della Residenza Le Rose, che si sono al contempo mostrati lungimiranti nell'adottare alte misure di prevenzione e contenimento del contagio. «Siamo davvero addolorati per il decesso della signora Bruna fa sapere il direttore della struttura Stefano Roncato Abbiamo da sempre adottato tutte le misure necessarie per tutelare i nostri ospiti, pur mantenendo il contatto con i familiari, che reputiamo davvero importante per il loro benessere. Dovendo evitare le visite, abbiamo organizzato frequenti videochiamate e abbiamo anche riportato in auge una vecchia abitudine, che è risultata particolarmente gradita ai nostri ospiti: le lettere. I familiari scrivono ai loro anziani congiunti lettere su carta, o inviano mail. Gli ospiti autonomi si leggono da soli la propria corrispondenza, agli altri la leggono i nostri operatori. Sono sempre momenti molto emozionanti».

Intanto la scorsa settimana sono stati effettuati i primi vaccini e nei giorni del 3 e 4 febbraio prossimi sarà somministrata la seconda dose. «La prima ospite ad essere stata sottoposta al vaccino è stata la signora Giuseppina, che il prossimo 26 gennaio compirà 101 anni conclude il direttore Roncato Per noi un momento davvero simbolico. Ora il 26 gennaio prossimo ci sarà un altro momento importante: la cerimonia virtuale durante la quale la nostra struttura sarà insignita, unica a livello provinciale, della certificazione della Fondazione Onda, ovvero i tre bollini rosa e argento che segnalano le case di riposo attente al benessere degli ospiti».

Camilla Bovo

