I RITRATTI

PADOVA Un altro lungo elenco di decessi. Nove in 24 ore, secondo l'ultimo bollettino regionale. L'ennesima vittima della casa di riposo Borgo Bassano di Cittadella e un noto ristoratore della Bassa Padovana, ma non solo. La provincia di Padova piange una donna di 89 anni di Montagnana, un uomo di 83 di Vigodarzere, una donna di 89 di Permunia. E poi ancora: un uomo di 84 di Montegrotto, una donna di 81 di Abano, una di 74 di Stanghella e una padovana di 91.

I FIORI GIALLI

Ieri si è spento all'ospedale Madre Teresa di Calcutta, dove era stato ricoverato a seguito dell'aggravarsi dei sintomi della malattia, Primo Tondello, 89enne di Pernumia. L'anziano viveva in via Palù Inferiore con la moglie Dorina, con la quale aveva avuto due figli: Fabio e Manuela. Amava moltissimo la sua famiglia, che era cresciuta quando erano arrivati a farne parte gli adorati nipoti Nada, Giulia e Jacopo. Primo metteva passione in tutto quello che faceva. Per tutta la vita era stato un agricoltore, grande amante della natura e della terra, con i suoi cicli e le sue meraviglie. Sapeva apprezzare le piccole cose, come i fiori gialli, che lo sorprendevano ed emozionavano. E tutto questo lo rendeva un uomo piacevole, di compagnia, benvoluto e apprezzato. Primo, del resto, aveva un carattere solare: la sua risata carica di entusiasmo lo ha accompagnato fino agli ultimi giorni.

IN DUE GIORNI

Montegrotto piange la sua quarta vittima dall'inizio dell'epidemia. Nel pomeriggio di ieri, all'ospedale di Camposampiero è spirato Antonio Zanetti, di 84 anni, residente in vicolo Benedetto Marcello. Era risultato positivo al Covid-19 appena due giorni prima. Si tratta del secondo grave lutto per i suoi famigliari: ad ottobre era mancata la moglie. Il primo decesso di cittadini di Montegrotto risale al 6 aprile quando il virus aveva stroncato Augusta Artuso, 81 anni, residente a Mezzavia e da due anni ospite della casa di riposo Residenza al Parco di Galzignano Terme. Il 13 aprile nell'ospedale di Schiavonia era stata registrata la seconda vittima del Covid: Romilda Barollo, di 92 anni, da qualche giorno ricoverata nella struttura sanitaria della Bassa; da quando, cioè, aveva cominciato a manifestare i primi sintomi del Coronavirus. Il 30 aprile era mancata Giancarla Nassi, 82 anni, pensionata, residente nel quartiere di Mezzavia. Anche l'anziana, ospite della casa di riposo di Monselice, aveva cessato di vivere nell'ospedale di Schiavonia, dov'era ricoverata da qualche giorno. La donna, secondo quanto dichiarato da un congiunto, non soffriva di particolari patologie, prima di accusare le prime manifestazioni del Coronavirus. «Nel tardo pomeriggio abbiamo avuto la conferma che un altro nostro concittadino è mancato ha dichiarato il sindaco Riccardo Mortandello -. A nome di tutta la comunità, le nostre condoglianze ai suoi cari».

LA VEDOVA

Anche la vita di Teresa Sinigaglia, 89enne di Montagnana, è stata spezzata dal virus. L'anziana è mancata domenica all'ospedale di Schiavonia, dove era ricoverata. Teresa, che aveva perso il marito, amava circondarsi dell'affetto dei suoi cari ed era molto legata ai pronipoti Tommaso e Niccolò. L'anziana lascia nel dolore i figli Carla e Giancarlo, il nipote Andrea e i fratelli Gino e Santo.

Ca.Bo. - E.G. - M.E.P.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA