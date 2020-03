Tutto è filato liscio ieri all'ospedale di Schiavonia, nella sua prima giornata di piena operatività. All'ingresso del corpo principale ha continuato a funzionare il varco dove un'operatrice invitava gli utenti a disinfettarsi le mani, fornendo consigli utili sulle misure da osservare durante la permanenza in ospedale. L'attività chirurgica è lentamente ripresa nei blocchi operatori, anche se ci vorrà anche qualche giorno affinché torni a regime. Nel dettaglio, sono stati effettuati 21 interventi di chirurgia maggiore, di cui uno in urgenza, e 35 interventi di chirurgia ambulatoriale. Il Pronto Soccorso, con il suo pre-triage per individuare pazienti con sintomi riconducibili al Covid-19, la Ginecologia-Ostetricia, la Pediatria, la Radiologia e la Cardiologia hanno ripreso la normale attività. Nella mattinata si sono registrati 37 ricoveri, di cui 7 urgenti e 30 programmati per interventi ordinari, in week surgery e in day hospital. Regolari pure le prestazioni in piastra radiologica: ieri sono state 114. Anche l'attività ambulatoriale è ricominciata, in particolare per quanto riguarda gli ambulatori di Chirurgia e Cardiologia: sono state 432 le prestazioni ambulatoriali fornite. Ieri è stato attivato anche il punto prelievi, con l'accortezza di rendere necessaria la prenotazione attraverso la modalità zerocoda: ne hanno usufruito 85 persone. Con lo stesso obiettivo le sedie negli spazi comuni sono state bloccate in modo alterno.

CA.B.

