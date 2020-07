L'ALLARME

CONSELVE Ospite positiva al Coronavirus: scatta l'allarme in casa di riposo. Isolamento immediato, tamponi a tappeto e stop alle visite dall'esterno. Accade alla Francesco Beggiato di Conselve, l'Ipab che conta circa 120 ospiti ed una ottantina di dipendenti. La paziente, una donna ultranovantenne risultata positiva al test, è in buone condizioni di salute, non necessita dunque di essere spostata in ospedale.

«Non appena abbiamo avuto conferma della positività al test abbiamo messo in opera il protocollo previsto per questi casi», spiega il direttore della struttura Mauro Badiale, che per tutta la giornata di ieri ha guidato una vera e propria task force di operatori sanitari: tutto lo staff infermieristico, ma anche altre figure sanitarie della struttura sono state allertate e richiamate in servizio. «A tutti, ospiti ed operatori, abbiamo provveduto ad effettuare un tampone, che poi ripeteremo nella giornata di domani - aggiunge il direttore - La signora positiva è stata posta in isolamento in un'area attrezzata, che finora non era stato necessario utilizzare nella nostra Ipab, perchè non si era ancora verificato un caso positivo».

Sono stati rafforzati anche i controlli e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. «Collaboriamo anche con altre strutture del territorio e per questo il materiale a disposizione, anche in caso di emergenza, non ci manca - spiega ancora Badiale - Il nostro personale è in grado di affrontare con competenza e capacità anche una situazione emergenziale come quella che si è venuta a verificare in questi giorni». Il direttore, dopo essersi confrontato con il consiglio di amministrazione dell'Ipab, ha anche dato disposizione di sospendere per il momento le visite dall'esterno. Nella serata di ieri tutti i parenti degli ospiti presenti in struttura sono stati informati di quanto accaduto e sulle attività intraprese per evitare il diffondersi della malattia.

«Abbiamo più compiti da svolgere per il bene di tutti - sottolinea ancora il direttore - Che il virus non si diffonda tra gli ospiti, che restino indenni i nostri operatori, nè lo diffondano tra i propri congiunti, ma anche che i familiari degli ospiti non siano il veicolo del Covid-19». Nei mesi scorsi, durante la chiusura all'esterno, infermieri ed educatori della Beggiato hanno sempre garantito la comunicazione degli ospiti con l'esterno, grazie all'uso di alcuni tablet, con i quali gli anziani sono riusciti a parlare e a vedere i propri cari, mentre da qualche settimana erano state concesse le visite seppure con alcuni accorgimenti per garantire il distanziamento sociale tra congiunti e ospiti presenti nell'Ipab. La Casa di Riposo Beggiato ha anche beneficiato di alcune donazioni da parte di soggetti privati, oltre ad un importante contributo di 20mila euro, concesso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, finalizzato all'acquisto di materiale sanitario, igienico e dispositivi di sicurezza.

É il primo caso che si verifica nella struttura conselvana, che finora era stata Covid-free, anche nel periodo più critico della pandemia: già da fine febbraio tutte le visite agli ospiti erano state sospese, un rigido protocollo studiato di concerto tra la responsabile amministrativa e le coordinatrici sanitarie ha infatti evitato che la malattia potesse entrare nel complesso residenziale di via Traverso, che vanta una storia di oltre un secolo, essendo stata fondata nel 1907 da Monsignor Francesco Beggiato, arciprete di Conselve, con una particolare attenzione verso i bisognosi di cure. Tanto che lo stesso sacerdote era stato il promotore, pochi anni prima, nel 1900, della nascita dell'ospedale cittadino, che tuttora svolge un importante ruolo sanitario, come polo riabilitativo a livello provinciale.

Nicola Benvenuti

