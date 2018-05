Prima pietra della strada per il nuovo ospedale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVAPADOVA Prima pietra per lo stralcio dell'Arco di Giano che, dalla rotatoria di Padova est, arriverà fino al cavalcavia Maroncelli. Salvo imprevisti, quindi, tra 416 giorni, quindi il 19 luglio 201, sarà aperta al traffico la strada che andrà a decongestionare l'asse che, partendo da Padova est e, passando per via San Marco e la Stanga arriva fino in via Tommaseo. Ieri così, per la posa della prima pietra dell'arteria che sarà anche funzionale al nuovo polo ospedaliero di San Lazzaro, si sono ritrovati, sotto il sole di mezzogiorno...