Prima picconata alla Pneumologia

IL VIAPADOVA È stato un colpo di benna dell'escavatore a dare simbolicamente l'avvio ai lavori di demolizione del vecchio edificio di Pneumologia, sulle cui ceneri sorgerà la nuova Pediatria. L'annunciata picconata non ha visto l'utilizzo di picconi: è stata una vernice di quel che verrà, come l'ha definita il governatore Luca Zaia in prima fila con caschetto bianco di sicurezza in testa, accanto al direttore generale dell'Azienda ospedaliera Luciano Flor («controllato a vista sul rispetto del cronoprogramma»), il magnifico rettore...