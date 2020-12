PRIMA LINEA

VIGODARZERE Medici del San Martino di Vigodarzere contagiati: positivi quattro su sei. Ora la situazione lentamente sta tornando alla normalità. Tuttavia, sebbene in numero ridotto, i sanitari sono riusciti ad alternarsi e a garantire il funzionamento del punto tamponi allestito in un'area dismessa dell'ex base missilistica dell'aeronautica militare di via Roma.

Tutti i 4 dottori contagiati, sebbene positivi, sono risultati asintomatici, tranne il coordinatore Giuseppe Lobascio. «In effetti io me la sono passata peggio dei miei colleghi, ma ora pian piano mi sto riprendendo e va decisamente meglio. Nella nostra medicina di gruppo integrata due settimane fa ci siamo positivizzati in 4 su 6. Solo una dottoressa si è negativizzata ed è tornata al lavoro, e fortunatamente lunedì ne torna un altro. Per quanto mi riguarda è stata dura, difficile, ma per fortuna mi sto riprendendo e spero di tornare quanto prima al lavoro».

Dal 18 novembre scorso, in un'area dell'ex base missilistica dell'aeronautica è stato predisposto un punto tamponi che è gestito dall'ambulatorio San Martino in collaborazione anche con tre medici di Saletto.

Con quattro medici positivi e in quarantena, è stato alquanto impegnativo mantenere attivo il servizio che non si è mai fermato. «Per il punto tampone nella ex base - spiega il medico -, fino alla settimana scorsa, prima che anche il medico tirocinante si contagiasse, era lui che si occupava dei tamponi, tra l'altro da esperto Ucsa, Unità Speciali di Continuità Assistenziale che garantiscono l'assistenza dei pazienti affetti da Covid-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. Poi fortunatamente si sono resi disponibili i 2 medici superstiti. Il periodo che abbiamo affrontato e che ancora stiamo attraversando è davvero difficile». Ad oggi, dal 18 novembre, nella struttura sono stati effettuati 400 tamponi e di questi 50 sono stati i risultati positivi. «Siamo sul 10%, in linea con la media veneta ha detto ancora Lobascio -. Il servizio è molto gradito e apprezzato dai nostri pazienti: la struttura messa a disposizione dal Comune permette di non avere code, né affollamenti, e vengono garantiti l'accesso e l'uscita separata. Dobbiamo ringraziare l'amministrazione che ha messo a disposizione in pochissimi giorni gli spazi dimostrando grande sensibilità». Per accedere al servizio è necessario contattare il proprio medico che darà la prenotazione con un appuntamento con giorno e orario. I test vengono eseguiti tre volte la settimana in fascia oraria tra le 11.30 e le 13.30.

