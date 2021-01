LA STORIA

S. MARTINO DI LUPARI Ieri ha spento 66 candeline nella sua abitazione a San Martino di Lupari circondato dagli affetti più cari e, a distanza, da tantissimi amici e conoscenti. Un compleanno che non dimenticherà perchè rappresenta una vera e propria rinascita. «Sono nato una seconda volta«, dice con determinazione ed emozione Luigi Mezzalira, dirigente del Servizio farmaceutico dell'Ulss 9 Scaligera. Anzi, ex dirigente perchè dall'1 gennaio di quest'anno ha raggiunto la meritata pensione dopo 33 anni e 10 mesi di servizio e mai un giorno di assenza per malattia. La sua vita è cambiata in un attimo. La pagina del calendario va girata al mese di novembre 2020, giorno 29.

«Ho avuto un malore, improvviso ed importante - racconta - Sono stato soccorso d'urgenza in casa con un'ambulanza e portato nell'ospedale di Cittadella». La diagnosi è di un importante problema cardiaco. Viene disposto l'immediato trasferimento nella struttura ospedaliera di Padova. Qui viene sottoposto ad un intervento di cardiochirugia con l'applicazione di due bypass coronarici. L'intervento riesce ed è facile immaginare come la grande tensione si stemperi con il passare dei giorni. Insorge però un altro problema. Nei controlli, ecco la positività al Coronavirus. Si rende così necessario il ricovero nella divisione di malattie infettive. Gioia e felicità per la salute ritrovata crollano. Sembra un accanimento. Non si perde però d'animo Mezzalira, compatta la famiglia, la moglie Paola Bragagnolo, i figli Matteo e Pierantonio, rispettivamente farmacista e ingegnere, e la figlia Sofia, medico specializzando in pediatria a Verona, e tanto meno i tanti operatori sanitari a cui sono affidate le cure. «Sono stati senza dubbio i trenta giorni peggiori della mia vita, per due volte messa a rischio e altrettante volte salvata. Ora sto bene. Ringrazio anche a nome della mia famiglia - sottolinea Luigi Mezzalira - il grande impegno e la professionalità dei sanitari in particolare quelli dell'Azienda ospedaliera di Padova dei reparti di cardiochirurgia, malattie infettive e terapia intensiva ed infine della clinica terza. Cure ed attenzioni non solo rivolte a tutti i pazienti, ma anche verso i familiari».

«Tutti - evidenzia la moglie - hanno agito prima di tutto con grande umanità e delicatezza, fondamentali in questi momenti tragici di pandemia. Telefonate quotidiane e non appena è stato possibile dopo l'estubazione, anche video chiamate». «Ho lasciato tutto sulla mia scrivania - il rimpianto di Mezzalira - non ho brindato come avrei voluto salutando i colleghi». La festa, e sarà grande, è solo rimandata.

