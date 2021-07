Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PROGRAMMAPADOVA Prima dose di Pfizer per i biancoscudati. Ieri mattina, prima della partenza per il ritiro in terra trentina a San Lorenzo Dorsino dove la squadra effettuerà la preparazione estiva sino a martedì 3 agosto, tutti i giocatori e lo staff della prima squadra si sono recati alla divisione di malattie infettive dell'azienda ospedaliera di Padova per sottoporsi alla vaccinazione contro il Covid. Il programma vaccinale è stato...