L'INCHIESTA

PADOVA Le accuse sui preti pedofili targate don Marino Ruggero sono prive di fondamento. L'ex sacerdote della chiesa di San Lorenzo di Albignasego, sentito per un'ora dalla Procura come persona informata sui fatti, ha prodotto solo una serie di racconti generici. È stato parzialmente preciso solo quando ha menzionato un vecchio caso del 2004 nel vicentino dove, secondo don Marino, il parroco suo predecessore si sarebbe macchiato di pedofilia. Ma il fatto, ormai prescritto, è stato già motivo di indagine sia per la Procura vicentina e sia per la Curia, senza portare a nulla di concreto. Insomma, il fascicolo sui presunti preti pedofili sta per essere archiviato.

LA CONVOCAZIONE

Don Marino Ruggero è stato convocato in Procura all'inizio della scorsa settimana dal pubblico ministero Roberto Piccione, lo stesso magistrato che si occupò del pruriginoso caso di don Andrea Contin. La Diocesi e il Vescovo hanno messo sotto processo canonico al Tribunale ecclesiastico, l'ex parroco di San Lorenzo ad Albignasego. Motivo: «Non ha rispettato l'obbligo del celibato». Tradotto, avrebbe avuto rapporti con una parrocchiana. Un'accusa che don Marino ha da subito rispedito al mittente: «Non ho avuto nessun rapporto con nessuna donna» ha giurato. Per poi affondare il colpo: «Ho i nomi e le prove di preti pedofili e gay, e di sacerdoti che hanno fatto abortire le loro donne: se la Curia insisterà con queste accuse nei miei confronti, dirò chi sono». Inevitabilmente la Procura si è interessata alla prima parte della dichiarazione bomba targata don Marino: quella sui sacerdoti con deviazioni sessuali, perché prefigurano l'esistenza di un reato. Il prete era già stato sentito dai carabinieri della stazione di Albignasego. I militari hanno poi trasmesso gli atti in Procura ed è scattata l'indagine. Ma sentito per un'ora come persona informata sui fatti, con la super visione del procuratore capo Antonino Cappelleri, il sacerdote ha prodotto solo una serie di raccontati generici. Non ha indicato luoghi e non ha fatto nomi. È stato parzialmente preciso solo quando ha raccontato di un parroco suo predecessore, senza farne il nome, in una chiesa del vicentino colpevole, a detta di don Marino, di un caso di pedofilia nel lontano 2004. La Procura di Padova ha trasmesso la testimonianza alla Procura di Vicenza, ma è emerso come l'autorità giudiziaria e la stessa Curia si siano già occupate della vicenda, senza portare a nulla di concreto. Inoltre l'episodio, dopo sedici anni, è andato in prescrizione.

LA PARROCCHIA

La Procura ha fatto luce anche sotto un altro aspetto: don Marino ha presentato una denuncia contro ignoti ai carabinieri della stazione di Albignasego per la cattiva gestione economica della sua amata ex parrocchia. Il prete è certo di essere stato allontanato dal vescovo Claudio Cipolla per avere ficcato il naso in qualcosa di grosso: secondo lui si tratta di un business illegale attorno alle attività della chiesa di San Lorenzo. Ma anche in questo caso, come per le accuse sui preti pedofili, non è emerso nulla di fondato. E così a breve il fascicolo aperto sulle dichiarazioni choc di don Marino sarà archiviato. Dunque capitolo chiuso con la giustizia ordinaria, ma per il religioso rimane il processo canonico al Tribunale ecclesiastico. A occuparsene è monsignor Tiziano Vanzetto, lo stesso che ha seguito il caso di don Contin. «Il processo - ha spiegato - è formalmente iniziato con la fase istruttoria che comprende la raccolta delle prove. Il sacerdote viene messo a conoscenza delle prove contro di lui e gli viene data la possibilità di difendersi rispondendo alle domande o presentando una memoria scritta. I processi sono di due specie: giudiziario o amministrativo. Spetta al vescovo scegliere la via da seguire. Il primo è fatto davanti ad un collegio di almeno tre giudici e termina con una sentenza che ammette l'appello al grado superiore, - ha terminato - il secondo è fatto davanti al superiore stesso e termina con un decreto che ammette ricorso all'autorità superiore, la Congregazione romana». Don Marino Ruggero, ora ospite a casa dei suoi genitori alla Mandria, ha espresso la volontà di potere salutare per un'ultima volta i suoi amati parrocchiani della chiesa di San Lorenzo di Albignasego. Intanto, da prete social qual è, sul suo profilo Facebook ha postato Di che cosa è fatta una vittoria? Chiese l'allievo, di molte sconfitte rispose il maestro.

Marco Aldighieri

