Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I SOSTEGNIPADOVA Prestiti rapidi fino a 35mila euro per dare liquidità alle micro imprese, ma anche finanziamenti fino a 50mila euro a tasso agevolato per evitare che le piccole realtà economiche vessate dalla pandemia rischino di cedere alle infiltrazioni malavitose, che da simili momenti di crisi traggono il loro profitto. Sono le più recenti iniziative intraprese rispettivamente da Banca Patavina in accordo con Confesercenti e da Ascom...