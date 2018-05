Preso pusher con permesso di soggiorno per motivi umanitari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CRIMINALITÀPADOVA Aveva in tasca un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Massa Carrara per motivi umanitari, ma era diventato uno dei capetti dello spaccio in zona stazione, punto di riferimento dello spaccio tra via Bixio e via Cairoli. Charles Osezua, nigeriano 27enne, è stato arrestato martedì in via Cairoli dagli agenti delle Volanti, trovato in possesso di circa 10 grammi di marijuana. L'ARRESTOIl pusher, alla vista della pattuglia si è dato a velocemente alla fuga, ma, nonostante il controllo di polizia non fosse...