LA PROTESTAPADOVA Spaesati, senza saper cosa fare. Nella serata di ieri una ventina di manifestanti si sono incontrati in piazza Duomo per dire no all'obbligatorietà del Green pass. Hanno cominciato ad arrivare dalle 19. Chi si è seduto sul muretto della piazza, chi attendeva in piedi. Cosa attendeva? Una guida che non c'è, come è destino per le manifestazioni di dissenso nate da un messaggio su un gruppo Telegram senza che ci sia dietro...