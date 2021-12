LA PREOCCUPAZIONE

PADOVA Va bene fronteggiare i no vax che hanno fatto oltre venti manifestazioni a Padova e piano piano, un passo alla volta sono, stati sgonfiati e recintati. Ma che proprio i sindaci organizzino un presidio di popolo davanti a un ospedale, mandando i crisi i criteri minimi di sicurezza dal covid al Prefetto Grassi non può andare giù.

Ed è così che oggi sono stati convocati a palazzo il sindaco di Este, Pajola, e quello di Monselice, Bedin. Il primo eletto nelle file del Pd è uno dei principali promotori della manifestazione a cui sono invitati tutti i cittadini per il pomeriggio del 26 dicembre davanti all'ospedale di Schiavonia (raduno alle 15 e microfono aperto). Nobile l'obiettivo: difendere la possibilità per decine di migliaia di persone che quel presidio resti a tutelare la loro salute e non venga sequestrato per farne un ospedale Covid, come è stato deciso. Mantenendo però alcuni servizi essenziali.

LA BARUFFA

L'altra è la sindaca di Monselice che idealmente è del tutto d'accordo sulla linea da tenere insieme ad altri 40 sindaci della Bassa ma quello che non sopporta è che la manifestazione-assembramento avvenga nel suo territorio mettendolo a rischio. Il fatto è che l'ospedale si trova proprio al confine fra i due comuni ma nel territorio di quest'ultimo. E se a pensare male si fa peccato ma a volte ci si azzecca il promotore è un sindaco Pd che protesta contro una decisione di una Regione zaiana e che non può non trovare qualche frizione con un'amministrazione leghista come quella di Monselice.

Sia come sia il fatto è che tremila persone davanti al pronto soccorso di Schiavonia non ci possono stare. Ma la valutazione spetterà alla fine all'autorità sanitaria, tanto è vero che al Comitato straordinario di stamattina è stato convocato anche il direttore generale dell'Ulss 6, Paolo Fortuna.

I SINDACI

Dice Matteo Pajola: «Finora abbiamo avuto sempre manifestazioni di sindaci e di personale sanitario, stavolta ci saranno i cittadini, da 2.500 a 3mila persone. So che sta creando malumori a Monselice ma spero che sia solo per questioni legate ai contagi e non di appartenenza. Purtroppo Schiavonia è proprio al confine fra i due territori ma ricade sotto Monselice».

Dall'altra parte Giorgia Bedin: «Non ne faccio una questione politica ma di merito. Noi sindaci siamo la prima autorità sanitaria, come possiamo rischiare di aumentare i contagi nel momento in cui chiediamo il rispetto di tutte le norme sul distanziamento? Certo sono d'accordo con tutti i sindaci che bisogna difendere l'ospedale ma la manifestazione si può anche trasformare. In ogni caso se Prefettura e questura diranno che si può fare io mi adeguerò».

I PROVVEDIMENTI

Ieri intanto il prefetto ha presieduto un altro Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che ha messo a punto il piano di controllo del territorio, per le festività natalizie, su indicazione del Questore. Sarà rafforzata la vigilanza su tutti gli obiettivi sensibili dai luoghi di culto. In chiave anti botti illegali la Polizia locale metterà a disposizione 10 pattuglie per la serata del 31 dicembre e la giornata dell'1 gennaio. Autorizzato il presidio dei no vax in piazzetta Sartori: domenica alle 14.30.

IL GREEN PASS

Dal 6 al 21 dicembre sono state controllate in provincia 32.672 persone e 4.572 esercizi commerciali. Sono state irrogate sanzioni a 229 persone e 56 esercizi commerciali. L'attività continuerà anche nelle festività con particolare attenzione ai locali.

Mauro Giacon

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA