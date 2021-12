LA PROTESTA

PADOVA Il Comitato No Rotaie Voltabrozzo, ha depositato il 9 dicembre scorso il terzo ricorso al Tar contro il progetto Sir 3, il tram che unirà la Stazione al quartiere.

«Con questo terzo ricorso, ad integrazione dei nostri due precedenti, abbiamo richiesto l'annullamento della Delibera di Consiglio del 27 settembre scorso, con la quale veniva approvata la Variante finalizzata a rendere conforme il Piano degli Interventi al progetto definitivo della nuova linea Sir3, oltre spiega la portavoce Liliana Gori - all'annullamento della Variante al Piano degli Interventi allegata alla delibera e di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e comunque coevo».

«I ricorsi al Tar sono strettamente connessi sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo».

«Con il primo presentavamo già dieci motivi di impugnazione, tra i quali chiude - l'illegittimità derivata per violazione di legge ed eccesso di potere dei provvedimenti comunali impugnati, in quanto consequenziali e connessi ai provvedimenti illegittimi della Provincia».

Nei precedenti ricorsi Il Comitato riteneva illegittimi e viziati gli atti relativi alla Via concessa dalla Provincia e la presupposta relazione istruttoria, mentre col secondo impugnava, tra l'altro, la determina del Settore Mobilità del Comune, con la quale venivano approvate le risultanze della Conferenza dei Servizi decisoria del 25 febbraio scorso.

Il Tribunale amministrativo regionale si esprimerà nel merito di questo terzo ricorso del comitato il 22 febbraio prossimo.

Luisa Morbiato

© riproduzione riservata



© RIPRODUZIONE RISERVATA