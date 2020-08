PREPARATIVI

VO' Scuole: scatta il conto alla rovescia in vista della ripartenza. A Vo', il Comune che il prossimo 14 settembre riceverà la visita del Presidente Sergio Mattarella, l'anno scolastico comincerà in anticipo.

«Le linee guida del Ministero per le scuole dell'infanzia suggeriscono di limitare il più possibile l'ingresso dei genitori, prevedendo addirittura l'accoglienza all'esterno. spiega il dirigente scolastico Alfonso d'Ambrosio Se entrassero tutti i bambini il 14, l'inserimento dei più piccoli non avverrebbe quindi in modo corretto. Così abbiamo promosso un sondaggio tra i genitori dei piccoli che inizieranno il primo e il secondo anno. Il 70% di loro si è detto favorevole all'inizio delle lezioni in anticipo, ovvero il prossimo 7 settembre. Vedremo se il prossimo 25 agosto il consiglio d'istituto avallerà questa decisione».

In anticipo anche la scuola primaria e secondaria di primo grado di Vo' dove, anche in previsione dell'arrivo di Mattarella 1l 14, gli studenti torneranno sui banchi il prossimo 10 settembre. «Rientra nelle nostre autonomie anticipare di qualche giorno l'inizio della scuola. chiarisce il dirigente D'Ambrosio Dal momento che il 14 settembre è in programma la visita del Presidente, crediamo che gestire il primo giorno di scuola per 260 studenti in tali condizioni non sia l'ideale». Il presidente sarà ricevuto nel grande atrio della scuola, ampio 300 metri quadrati. «È stato montato un grande monitor, con banchi e sedie speciali. spiega Alfonso D'Ambrosio È stato anche creato un ampio spazio per i nostri laboratori e dibattiti. Il materiale dei divisori installati non è plexiglas, ma Petg, ovvero materiale riciclato. I materiali scelti sono tutti a prova di virus, facilmente sanificabili. Sono standard tra i migliori a livello mondo».

IL PIANO

Intanto l'Ulss6 Euganea si è già attivata concretamente pianificando l'organizzazione per effettuare la campagna di screening attraverso i test sierologici rapidi a cui potrà sottoporsi, su base volontaria, il personale docente e non docente dei nidi e delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e secondarie pubbliche, statali e non statali, paritarie e private e degli istituti di istruzione e formazione professionale. Oltre duecento Medici di Medicina Generale hanno già aderito la campagna e ieri hanno ricevuto il kit con una quarantina di test. Ma altri potrebbero ancora aggiungersi. Basterà dunque che i lavoratori della scuola interessati allo screening si rivolgano al proprio medico di base per verificare la possibilità di effettuare il test presso il suo ambulatorio. E se così non fosse? Niente paura. L'Ulss6 ha messo a disposizione cinque sedi dove, a partire dal lunedì 24 agosto e sino a una settimana prima dell'inizio delle attività didattiche, sarà possibile sottoporsi al test, su prenotazione. Il servizio sarà attivo dalle 14 alle 19, dal lunedì al venerdì, nelle seguenti sedi: il Distretto Padova Bacchiglione, che si trova in via Temanza 1, a Padova; il Distretto Terme Colli di via Spinelli 1, a Rubano; il Distretto Padova Piovese situato in via San Rocco 8, a Piove di Sacco; il Distretto Alta Padovana di via Cao del Mondo 1, a Camposampiero; il Distretto Padova Sud, situato in via Marconi 19, a Monselice. L'Ulss6 fa consiglia la prenotazione per le prime quattro sedi tramite il sito https://ulss6euganea.prenotami.cloud, selezionando il servizio Riservato al personale scolastico (Test Rapido). Per la quinta sede è consigliata la prenotazione tramite il sito https://ulss6.zerocoda.it, selezionando il servizio Riservato al personale scolastico (Test Rapido).

RISULTATI

«Ricordiamo spiega in una nota l'Ulss6 - che il test sierologico, altrimenti chiamato pungi-dito o saponetta, individua la presenza di anticorpi nel sangue che si generano quando una persona è entrata in contatto con il Covid-19. È effettuato mediante prelievo del sangue capillare (dal polpastrello) e verrà esaminato in sede. I risultati saranno consegnati all'interno della stessa seduta. Nel caso in cui la saponetta desse esito positivo o dubbio, il soggetto esaminato verrà preso in carico e verrà eseguito tampone oro-faringeo entro le 48 ore».

Camilla Bovo

