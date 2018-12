«Prenotazioni da tutto esaurito»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE FESTIVITÁPADOVA Le feste non sono ancora arrivate, ma i ristoratori possono già brindare. Boom di prenotazioni per il menù di Natale: quasi ovunque si registra il tutto esaurito. E la forbice dei prezzi? Andrà dai 39 ai 55 euro, con qualche proposta di fascia superiore. A sottolinearlo con grande soddisfazione è l'Appe (associazione padovana dei pubblici esercizi): ristoranti e trattorie stanno ottenendo ottimi risultati sia in centro che in periferia. «Quest'anno c'è stata una vera e propria corsa alla prenotazione racconta...