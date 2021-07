Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL RICONOSCIMENTOPADOVA Lo studio realizzato sul Covid-19 nel cluster di Vo' si aggiudica il premio Antonio Feltrinelli edizione 2021, il prestigioso riconoscimento che l'Accademia dei Lincei riserva al meglio delle scienze fisiche, matematiche e naturali. Ad aggiudicarselo è Enrico Lavezzo, firmatario con la dottoressa Elisa Franchin dello studio intitolato Suppression of a SARS-CoV-2 outbreak in the Italian municipality of Vo pubblicato...