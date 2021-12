PALAZZO MORONI

PADOVA Premi ai dirigenti, il Comune stanzia 1 milione 540 mila euro. Come accade ogni anno, l'amministrazione Giordani deve costituire il fondo delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza e del direttore generale per l'anno 2021. Soldi che serviranno a corrispondere i cosiddetti premi relativi all'anno in corso e che saranno erogati nella primavera del 2022. Nelle tasche delle figure apicali di palazzo Moroni non sono, però, in arrivo bonus da decine di migliaia di euro. È necessario, infatti, addentrarsi nei meandri della burocrazia per scoprire come solamente soltanto una parte della cifra che viene messa a disposizione dei dirigenti comunali finirà, prima dell'estate, nelle loro buste paga. L'altra invece finisce in un fondo che va a finanziare, durante tutto l'anno, il loro salario accessori che viene corrisposto ad ogni singolo lavoratore. In effetti la quota che verrà corrisposta tra un semestre ai dirigenti, dovrebbe essere inferiore ai 300 mila euro.

A seconda degli inquadramenti e dei relativi trattamenti economici lordi si va da alcuni dirigenti che percepiscono circa 70 mila euro all'anno al segretario generare Giovanni Zampieri che supera i 150 mila euro - le varie figure apicali in forza a palazzo Moroni dovrebbero poter contare su dei bonus (sempre lordi) che mediamente, non dovrebbero superare i 9.000 euro. E, proprio sui premi di produzione, nel 2019 l'assessore al Personale Francesca Benciolini ha fatto approvare in giunta una delibera che è andata a recepire le disposizioni introdotte prima dalla legge Brunetta e poi dalla Madia.

Al.Rod.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA