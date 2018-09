Prato, nuove barriere per evitare tragedie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVENTOPADOVA Il Comune sostituisce la recinzione di sicurezza di Prato della Valle. Più di 800 metri di lunghezza, 240 nuovi paracarri in ghisa, per una spesa complessiva di 80 mila euro. Sono questi i numeri del progetto realizzato dall'amministrazione. «Le nuove normative sulla sicurezza, introdotte dopo i fatti di Torino ha spiegato ieri l'assessore ai Lavori pubblici Andrea Micalizzi impongono che, in occasione di manifestazioni di piazza con più di 5000 partecipanti, debbano essere rimosse tutte le strutture che possano creare...