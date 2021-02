IL PROVVEDIMENTO

PADOVA Ieri il sindaco Giordani ha firmato l'ordinanza con la quale chiude dalle 14 alle 22 l'isola Memmia, oggi e domani. La decisione è stata presa dopo il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica di giovedì. Il punto chiave resta quello sanitario. Nelle ultime settimane si è notata una enorme concentrazione di giovani proprio all'interno dell'isola, il sabato pomeriggio. Lo scorso sabato poi qualcosa ha scatenato una rissa che ne ha coinvolto qualche decina, al punto che è dovuta intervenire la polizia.

GIORDANI

Ieri mattina è stato lo stesso sindaco a spiegare il perché della sua iniziativa: «Capisco che le persone abbiano voglia di uscire, queste giornate sono splendide però non possiamo stare attaccati l'uno all'altro, è ancora pericoloso. E dunque non dobbiamo mollare finché non siamo vaccinati. Capisco i ragazzi che vogliono stare insieme o bere la birra ma l'aspetto sanitario è superiore. Chiudere l'isola allora vuol dire che i ragazzi non vadano a casa a portare il contagio al nonno. Il virus circola ancora e molto. Oltre a questo aspetto anche la ripresa economica ci sarà solo se stiamo tutti bene. Dunque non possiamo rischiare. A questo proposito abbiamo avuto un grosso risultato con il senso unico in via Roma, ovvero la direzione consigliata senza obbligo. I padovani hanno capito perfettamente e si sono comportati in modo disciplinato. Padova è una grande città».

GLI AMBULANTI

Fin qui le parole del primo cittadino che riassumono il primo sabato con l'Isola Memmia transennata da molto tempo a questa parte. Gli ambulanti dopo gli ultimi fatti avevano chiesto un presidio. Sono stati accontentati. Ilario Sattin presidente della Fiva Ascom se n'era fatto carico. «Lo giudico un provvedimento positivo, significa che il nostro messaggio è stato recepito. Devo dire che oltre al rischio sanitario sabato scorso c'è stato anche il problema sicurezza. A partire dalle 16.30 sono arrivati a gruppi di qualche decina quasi un migliaio di ragazzi che si sono seduti intorno al perimetro dell'isola. Italiani e stranieri. All'improvviso è scoppiata una rissa e sono intervenuti gli uomini del secondo reperto celere per sedarla. Non so quanti fossero a picchiarsi perché tutto intorno a loro c'era un muro umano. Però si sentivano la grida dai banchi e i clienti si sono spaventati».

Sulla stessa linea Enzo Tuis di Confesercenti. «Il sabato hanno cominciato a radunarsi un po' per festeggiare magari compleanni o lauree un po' per ritrovarsi, ma se si tratta di evitare situazioni sgradevoli meglio così».

VIA ROMA E IL DUOMO

Il Comitato per l'ordine e la sicurezza ha deciso che i quattro ingressi all'isola saranno transennati e sorvegliati dai volontari della Protezione civile. Mentre carabinieri e polizia presidieranno discretamente la zona, molto probabilmente anche con agenti e militari in borghese. L'altro asse sotto osservazione sarà la passeggiata che da via Roma porta al Liston. Qui saranno 35 i vigili impegnati a consigliare la direzione a senso unico, insieme ad altri 15 volontari della Protezione, ma dalle 14 alle 19. Si replica domenica.

LE ORDINANZE

Un altro dei luoghi a rischio per virus e sicurezza è la zona Duomo. Anche qui i controlli saranno rinforzati con pattuglie di agenti della Polizia locale e forze dell'ordine. Tutto questo mentre altre pattuglie gireranno per le piazze dissuadendo le persone che si dovessero assembrare. A questo proposito bisogna ricordare che il sindaco ha emesso due ordinanze. Dunque niente fumo all'aperto davanti alle scuole o alle fermate degli autobus. Tre metri di distanza tra un fumatore e l'altro o fra lui e una terza persona che non fuma. Infine un metro di distanza se i fumatori sono seduti al plateatico di un bar. In vigore c'è anche l'ordinanza regionale che segue quella comunale, che dalle 15 consente di bere solo se si seduti al plateatico del bar, quindi niente bottiglie o lattine da consumare camminando. Se si vuole prenderle, dopo le 18 resta solo l'asporto. Infine è fatto divieto di assembramento anche davanti ai locali etnici. Le multe partono da 400 euro.

Mauro Giacon

