Il Comune blinda la festa di Carnevale in Prato della Valle e vieta lo spray al peperoncino e i palloncini. Niente bottiglie di vetro, niente spray, niente lanterne cinesi. A palazzo Moroni la parola d'ordine è una sola: non si deve correre alcun rischio. Di conseguenza, giovedì scorso il sindaco Sergio Giordani ha firmato un'ordinanza in cui ha messo in fila una serie di divieti che scatteranno domenica 23 febbraio alle 13 per terminare alle 19 in Prato della Valle e nelle strade limitrofe. In tutta l'area, infatti, sarà vietato somministrare, vendere e detenere bevande contenute in bottiglie di vetro e in lattina. Non solo. Vietatissime saranno anche le cosiddette lanterne cinesi (il rischio incendio è elevato). Lo stesso discorso vale per gli spray, in modo particolare quelli al peperoncino e quelli a schiuma. Vietati anche i palloncini gonfiati a elio (anche questi a rischio incendio) e i droni. Per chi non rispetterà l'ordinanza, è prevista una sanzione da 300 euro. Per consentire lo svolgimento in sicurezza dell'evento, è in programma anche a chiusura temporanea al traffico, per tutto il pomeriggio, di Prato della Valle e di alcune vie limitrofe. Non solo sicurezza, però. L'appuntamento con il Carnevale padovano è, dunque, per domenica 23 febbraio, in Prato dalle 14.30. Qui, sfilando attorno all'isola Memmia, si sfideranno 10 carri mascherati in arrivo da tutta la provincia. Dopo la sfilata, alle 17, si terrà la premiazione del carro.

