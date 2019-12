Pranzo, cena e tetto: una guida della Sant'Egidio per gli ultimi

L'INIZIATIVA

PADOVA Dove mangiare, dormire, lavarsi. Dedicato a Modesta Valenti, che morì nel 1983 alla Stazione Termini a Roma, non soccorsa perché troppo sporca, a Gigi, a Peter, ad Antonio, e a tutti gli amici per la strada che sono morti in questi anni. Non vi dimentichiamo. Dal ricordo di Modesta, caduta per l'inaccoglienza, è cresciuto un vasto movimento di solidarietà.

E' la Guida Dove, promossa dalla Comunità di Sant'Egidio, che elenca 891 servizi dedicati ai più poveri nelle città d'Italia. Padova compresa. Mense dove mangiare, dormitori ma anche informazioni utili per avere accesso alla residenza anagrafica, alla assistenza sanitaria, formazione professionale e lavoro, prestazioni assistenziali e pensionistiche.

E' stata presentata questa sorta di Michelin per i poveri che vivono nella città di Roma con tutte le indicazioni precise, indirizzi e telefoni, per trovare aiuto in caso di necessità, dal pasto alla doccia, dal letto alla visita medica, fino alle scuole di italiano. Ma la Guida, giunta alla trentesima edizione, composta da 262 pagine e stampata in 10mila copie, che sarà distribuita alle persone in difficoltà che vivono nella capitale, è pubblicata anche in altre città italiane, da Padova a Firen«e, da Genova a Milano, passando per Napoli. E poi in altre città europee e pure oltreoceano, a Buenos Aires. La Guida che copre il territorio tra Padova, Treviso e Venezia ha oltre duecento pagine e racconta a chi chiedere accoglienza tra associazioni laiche e religiose, dove mangiare, dove scaldarsi, dove rifugiarsi per il freddo ma anche dove ricevere pasti o panini, bevande calde o fresche, coperte, dove ricevere interventi di aiuto e ascolto, dove curarsi, come orientarsi tra le parrocchie che offrono aiuto e assistenza.

Un universo di bene e di buono racchiuso in una pubblicazione pensata per i più fragili, ai quali vengono dati consigli anche su come muoversi, come utilizzare i trasporti, come volersi bene, senza giudicare nessuno, senza puntare il dito ma tendendo squisitamente, e silenziosamente, una mano. Grazie alla Comunità di sant'Egidio, molto operosa in città, che ha voluto creare questo vademecum per i più fragili tra i fragili.

