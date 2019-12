Pranzi di fratellanza, 800 a tavola insieme

LA CONDIVISIONE

PADOVA Tradizionale pranzo natalizio alle Cucine Popolari di via Tommaseo dove i circa 300 ospiti hanno assaporato le pietanze preparate e servite da una cinquantina di volontari. A pranzare con loro, oltre ai padovani che hanno voluto condividere il momento di festa, il vescovo Claudio Cipolla. Il segno, ha sottolineato, di una società più solidale e fraterna. Sempre il 25 dicembre si sono moltiplicati i pranzi di Natale organizzati dalla Comunità di Sant'Egidio che si è arrivata anche all'Arcella. Agli ormai consueti appuntamenti organizzati allo Studio Teologico della Basilica del Santo e nella Chiesa dell'Immacolata di via Belzoni al Portello, che da sei anni accoglie l'iniziativa, per il Natale 2019 è stata creata per la prima volta un'occasione di condivisione anche nel patronato della chiesa della Santissima Trinità cui hanno partecipato 75 persone e 35 volontari.

LA NOVITÁ

«Abbiamo organizzato un pranzo di famiglia in questa parrocchia perché qui abbiamo anche la Scuola della Pace e chi vi partecipa ha deciso di festeggiare così il Natale. Tra gli ospiti anche gli studenti della scuola di italiano creata dalla comunità, anziani soli che seguiamo e persone che hanno gradito partecipare alla condivisione. La parrocchia della Santissima Trinità ci ha accolti, si tratta del completamento di un anno di attività e amicizia svolte insieme all'Arcella - ha commentato Elena Rizzato, volontaria della Sant'Egidio - A tavola nuovi italiani, famiglie bengalesi, romeni, italiani, persone di tante nazionalità che hanno deciso di festeggiare tutti insieme per vivere un Natale di fraternità. Siamo molto felici della grande partecipazione a questo pranzo inclusivo perché vorremo che così fosse tutto il mondo».

Anche il menù è stato all'insegna della fratellanza: ai piatti tradizionali del Natale preparati dai volontari si sono aggiunte le pietanze tipiche del loro Paese cucinate dai cittadini bengalesi che hanno voluto concretamente contribuire al pranzo della fratellanza e della condivisione offrendo il loro lavoro ed il loro cibo.

NESSUNO ESCLUSO

La Comunità di Sant'Egidio ha voluto rinnovare gli appuntamenti natalizi affinché nessuno si sentisse escluso. A tavola tutto insieme per festeggiare alla Chiesa dell'Immacolata e allo Studio Teologico del Santo, i poveri, le persone senza fissa dimora, cittadini che hanno voluto festeggiare con i meno fortunati ed i volontari che hanno preparato i pasti, li hanno serviti e hanno addobbato le tavole per le grande festa nel segno di un Natale per tutti. Il più affollato è stato il pranzo organizzato all'Immacolata, oltre trecento gli ospiti e duecento i volontari impegnati nell'organizzazione. Allo Studio Teologico, con la collaborazione dei frati del Santo, si sono seduti a tavola oltre un centinaio di persone. La Comunità di Sant'Egidio organizza pranzi di Natale inclusivi da circa una quarantina d'anni. A Padova il primo fu organizzato dai volontari un paio di decenni fa in un'abitazione privata del quartiere Palestro.

Un successo che ha richiesto con il passare del tempo spazi sempre più ampi, dapprima nella parrocchia della Natività. L'iniziativa è andata via via prendendo sempre più piede sia per il numero di ospiti che di volontari impegnati nei vari aspetti organizzativi per offrire a tutti un Natale pieno di gioia e serenità. Un Natale, come ha ricordato Alessandra Coin, responsabile della Comunità di Sant'Egidio, dove tutti si sono stretti come una grande famiglia che ha abbracciato Padova allargando il proprio ideale abbraccio all'Italia, all'Europa e a tutto il mondo.

