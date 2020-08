L'ANALISI

PADOVA Il sindaco Sergio Giordani nella sua recente chiacchierata con la stampa è stato chiaro. Vuole una città di alta vivibilità, dove sia piacevole socializzare e soprattutto attrattiva per i turisti. È evidente che dal punto di vista delle politiche per la qualità della vita le responsabilità amministrative siano totali. «L'amministrazione ha superato il giro di boa ma molti importanti dossier riguardanti la sostenibilità ambientale di Padova sono ancora aperti dichiara Sandro Ginestri, presidente di Legambiente e alcuni addirittura rischiano di non essere conclusi entro la scadenza del 2022».

LA DECISIONE

Uno di questi, l'impiego della ex caserma Prandina, ovvero il grande spazio fra via Orsini e corso Milano, diventerà la pietra d'angolo della filosofia ispiratrice di Giordani. E lo vedremo presto. Perchè la fine della bonifica di via Anelli è vicina e presto si perfezionerà la firma con il Demanio dello scambio di aree, per cui il Comune ne verrà in possesso. I commercianti vogliono mille posti auto. Per sopravvivere, dicono, perché il Covid li sta già facendo chiudere. Ma molte associazioni ambientaliste e una parte della sua maggioranza (Coalizione) non sono d'accordo. Lui ha detto: «Né tutta a parcheggio né tutta a verde».

«L'uso della Prandina è la metafora simbolo di quel che diventerà Padova - continua Lucio Passi - Una città conscia di una crisi ambientale senza precedenti, dove il cambiamento climatico ha assunto dimensioni drammatiche? Che dunque punta a diminuire traffico ed emissioni? O una Padova che rimane nel solco novecentesco continuando a piegarsi all'alluvione automobilistica e all'espansione edilizia?».

L'APERTURA PROVVISORIA

«Nel giugno 2018 ricorda Passi - fu sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Comune e l'Agenzia del Demanio, che prevede la cessione dell'ex caserma, in cambio dell'area di via Anelli. Ancora da perfezionare, l'accordo però da subito permise al Comune l'uso di parte le aree dell'ex caserma: in tutto 35.777 metri quadrati tra zone scoperte ed edificate. In occasione delle feste natalizie cedendo alle pressanti richieste di alcune associazioni di commercianti, l'amministrazione ha attrezzato in via provvisoria l'area per 250 posti auto, che invece è tutt'ora in funzione». Una scelta contestata da molti perciò la Giunta decise di dar vita ad un processo partecipativo gestito da Agenda 21. Con incontri quindicinali, tra gennaio e giugno 2019 quasi un centinaio di associazioni cittadine si sono confrontarono sul futuro dell'area. Gli esiti sono stati approvati con la delibera di Giunta del 23 luglio 2019.

«Il documento finale dimostra che per sviluppare funzioni culturali, sociali ed economiche in quell'area si potrà al massimo prevedere un parcheggio di ridotte dimensioni: ma non è stato realmente pubblicizzato. Inoltre l'amministrazione non ha dato seguito all'impegno di indire un bando pubblico di progettazione per la riqualificazione dell'ex caserma inquadrato in una più complessa strategia di rigenerazione di tutto il comparto ovest del centro storico e di estensione e valorizzazione del Parco delle Mura e delle Acque, già compromesso dal progetto per la nuova Pediatria». Dunque la proposta è che la Prandina non diventi un parcheggio permanente. E se Giordani ama l'ambiente questo non deve accadere.

I POSTI AUTO

«Al servizio del centro e delle aree limitrofe sottolinea Passi - c'è una sovrabbondante offerta di parcheggi: 8.993, contro i soli 3.103 dei parcheggi scambiatori più esterni. Quindi non solo non è giustificata la richiesta di trasformare la Prandina in parcheggio da 1000 posti, ma la discussione va inserita in quella più generale di come riorganizzare la politica della sosta e rendere più sostenibile la mobilità. L'utilizzo a parcheggio di quell'area è in contrasto con i vincoli di Soprintendenza e Regione finalizzati alla salvaguardia della sua integrità storica e culturale. Contrasta anche con le norme comunali del prg per il centro storico che destina l'area a verde pubblico».

Sarà interessante capire come si schiererà il neo assessore alla Mobilità e Urbanistica Andrea Ragona che di Legambiente è stato presidente. Bolzanino di origine e rugbysta per passione si è sempre occupato di mobilità sostenibie.

Mauro Giacon

